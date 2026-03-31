PAMI comenzó la campaña de vacunación antigripal en farmacias de todo el país

La campaña de vacunación antigripal del PAMI comenzó de manera anticipada en todo el país, permitiendo que los afiliados puedan acceder a la dosis en farmacias habilitadas sin necesidad de turno previo. La medida busca adelantarse a la temporada de virus respiratorios y proteger especialmente a los grupos de riesgo, como adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.

En este marco, la aplicación de la vacuna es gratuita y solo requiere la presentación de DNI y credencial del PAMI, mientras que los menores de 65 años con factores de riesgo deben acreditar su condición médica. La inmunización se realiza en una amplia red de farmacias en todo el país, con el objetivo de facilitar el acceso y reducir complicaciones durante el invierno.