Brenda Rojas brilló en el Sudamericano y Panamericano de Canotaje en Asunción

La sampedrina Brenda Rojas, olímpica en Tokio 2020 y París 2024, tuvo una sobresaliente actuación en el Campeonato Sudamericano y Panamericano de Canotaje disputado en la Bahía de Asunción, Paraguay.

Rojas se consagró campeona sudamericana y panamericana en K2 500 metros junto a la entrerriana Magdalena Garro, y volvió a subirse a lo más alto del podio en K4 500 metros, compartiendo bote con Garro, Candela Sequeira y Lucía Dalto.

Además, la representante argentina obtuvo la medalla dorada en K1 500 metros, reafirmando su condición de referente del canotaje nacional e internacional.