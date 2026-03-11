Los bancos ya pueden descontar cuotas de créditos personales directamente del salario

El Gobierno nacional incorporó en la reforma laboral una modificación que permite a los bancos descontar directamente de los salarios las cuotas de créditos personales otorgados a sus clientes. La medida quedó establecida en el artículo 36 de la Ley 27.802, que modifica el artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo, habilitando a las entidades financieras a realizar estos descuentos desde las cuentas donde los trabajadores cobran su sueldo.

Hasta ahora, este mecanismo de descuento directo sobre el salario era utilizado principalmente por mutuales sindicales, pero con la nueva normativa también podrán hacerlo los bancos. Según el Gobierno, el objetivo es reducir el riesgo de incobrabilidad y permitir que los créditos personales tengan tasas de interés más bajas para los trabajadores.

La iniciativa fue impulsada por el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien sostuvo que esta modalidad podría contribuir a abaratar el costo de los préstamos personales al garantizar el cobro automático de las cuotas.