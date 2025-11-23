Operativo vial del fin de semana: retuvieron 3 autos por alcoholemia y 5 motos por infracciones

Durante los operativos de control realizados entre el sábado y la madrugada del domingo, personal de Tránsito junto con efectivos policiales retuvo tres automóviles cuyos conductores registraron alcoholemia positiva. Además, se secuestraron cinco motocicletas por falta de documentación y, en algunos casos, por estar conducidas por menores de edad, según informaron desde el área de Inspección.

Los vehículos fueron trasladados al Polo de Seguridad y al depósito municipal, donde permanecerán a disposición de las actuaciones correspondientes.