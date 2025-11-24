Hallan en buen estado de salud a la menor buscada desde la madrugada

En horas de la mañana, en el marco de la Investigación Penal Preparatoria N.º 16-01-004603-25 caratulada Averiguación de paradero, personal del Grupo Operativo de la Sub DDI San Pedro–Baradero logró ubicar a la menor de 12 años que era intensamente buscada desde la madrugada.

La adolescente fue encontrada en la vía pública, sobre calle Hermano Indio, entre Balcarce y General Pueyrredón. Tras el hallazgo, los efectivos solicitaron la presencia de un móvil de la EPC San Pedro, que acudió al lugar y trasladó a la joven al Hospital local. Allí fue examinada por el médico de Guardia, quien confirmó que se encontraba en buen estado de salud.

Con conocimiento de la UFI N.º 11, se dispuso la intervención del Servicio Local y el traslado de la menor a la Comisaría de la Mujer y la Familia para brindar la asistencia correspondiente.