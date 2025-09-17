Operativo de tránsito: secuestraron nueve motos por infracciones

En la tarde de ayer, personal de la Comisaría San Pedro junto al Grupo de Apoyo Departamental (GAD) y agentes de Inspección Municipal llevaron adelante un operativo de control vehicular en la intersección de Pellegrini y Pavón.

Durante el procedimiento, que se desarrolló de manera estática, se secuestraron nueve motocicletas por infracciones a la Ley Nacional de Tránsito Nº 24.449. Las actuaciones fueron remitidas al Juzgado de Faltas local para su intervención correspondiente.