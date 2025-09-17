Allanamiento por amenazas y lesiones: un detenido y armas secuestradas

En la jornada de hoy, personal del Grupo Táctico Operativo de la Policía, tras tareas investigativas, llevó adelante un procedimiento en una vivienda de calle Lavalle al 700 de San Pedro.

La investigación se originó a partir de una denuncia realizada el pasado 14 de septiembre en la Comisaría de la Mujer y la Familia por una mujer de 36 años, quien había acusado a un joven de amenazas y lesiones leves.

Con la orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Garantías N° 3 de San Nicolás, el operativo fue ejecutado por el Gabinete junto con efectivos de la Estación de Policía Comunal. En el lugar fue identificado un joven de 22 años, a quien se le secuestraron tres armas de fuego con su respectiva cartuchería.

El acusado fue trasladado a la comisaría a fin de regularizar su situación procesal. La causa se encuentra bajo la intervención de la Fiscalía N° 7.