Conflicto vecinal terminó con cuatro aprehendidos en Cruz Roja y Balcarce

En la tarde de ayer, un fuerte operativo policial se desplegó en la intersección de Cruz Roja y Balcarce tras un llamado al 911 que alertaba sobre un conflicto vecinal. En el lugar, varios grupos de personas alteraban el orden público y, al intervenir los efectivos, algunos se mostraron hostiles.

Como resultado, fueron aprehendidos un joven de 15 años y un hombre de 20, quienes debieron ser trasladados al hospital para su revisación médica. Minutos después, otros dos adolescentes de 15 y 16 años se presentaron en el nosocomio e intentaron interferir con el procedimiento para liberar a los primeros, siendo también reducidos por la policía.

La UFI del Joven dispuso la notificación legal y posterior entrega de los menores a sus progenitores, mientras que el mayor de edad quedó alojado en la dependencia policial. Todos los involucrados fueron imputados por el delito de resistencia a la autoridad.