Ocupación ilegal en el barrio “25 viviendas”: más de 60 personas ingresaron a casas abandonadas y la fiscalía investiga

Un nuevo episodio de ocupación ilegal se registró en el barrio conocido como “25 Viviendas”, donde un numeroso grupo de personas ingresó a las casas inconclusas y comenzó a ocuparlas de manera irregular. El complejo habitacional, que permanece abandonado desde 2023 tras la paralización de la obra, presenta viviendas sin terminar, sin servicios básicos y con antecedentes de vandalismo. La falta de resguardo del predio facilitó el ingreso de los ocupantes, varios de los cuales ya habían definido qué viviendas tomar según el grado de avance de construcción.

Ante esta situación, el delegado municipal realizó una denuncia formal por usurpación. Durante el procedimiento, personal policial se hizo presente en el lugar, aunque debió retirarse tras registrarse incidentes y agresiones. Al momento del operativo, más de 60 personas ya se encontraban dentro del barrio con intenciones de permanecer en las propiedades. La causa quedó en manos de la fiscalía en turno, mientras se analizan los pasos a seguir frente a un conflicto que vuelve a poner en foco el abandono de obras habitacionales inconclusas.