Aprehendieron a un joven delincuente por el robo a dos menores

En la tarde de ayer, a partir de una alerta del sistema de emergencias 911, personal policial logró la aprehensión de un joven de 20 años en calle Las Provincias al 400, tras un rápido operativo. En su poder se procedió al secuestro de una bicicleta tipo mountain bike rodado 29 y un teléfono celular, elementos que habían sido sustraídos minutos antes.

Según se informó, los objetos fueron robados en una plazoleta ubicada en bulevar Paraná y Pellegrini, donde el acusado habría intimidado verbalmente a dos menores de 10 y 12 años para concretar el hecho. El aprehendido fue trasladado y alojado en el sector de calabozos, quedando a disposición de la UFI N.º 11, imputado por el delito de hurto.