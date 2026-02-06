Buscan a “Lupe”, una mascota robada en 11 de Septiembre y Simonino

Una vecina denunció a través de sus redes sociales el robo de su mascota “Lupe”, ocurrido en la esquina de 11 de Septiembre y Simonino. Según relató la dueña, una pareja se llevó al animal desde la puerta de su casa, generando gran preocupación y un rápido pedido de ayuda a la comunidad.

La publicación detalla que Lupe llevaba puesto un collar negro al momento del hecho. Ante cualquier información que pueda ayudar a dar con su paradero, se solicita comunicarse de inmediato al 3329 594743. La familia pide difusión para lograr que la mascota regrese a su hogar.