Nuevo corte de energía programado en varios sectores por tareas de mantenimiento

COOPSER informó que este viernes 17 de abril se llevará a cabo un corte de energía programado debido a trabajos de mantenimiento en la línea de baja tensión. La interrupción del servicio está prevista en el horario de 08:00 a 10:00 horas.

Las zonas afectadas serán P. Santana del 700 al 1000, Las Heras del 1100 al 1300 y Obligado del 1200 al 1400. Desde la prestataria indicaron que, en caso de mal tiempo, las tareas serán reprogramadas.