Choque entre moto y camioneta en pleno centro: un hombre fue hospitalizado

Un accidente de tránsito se registró ayer tras un alerta al 911 en la intersección de calles Pellegrini y Pavón, donde por causas que aún se investigan colisionaron un motovehículo y una camioneta.

El hecho involucró a una moto 150 cc marca Honda, color azul, conducida por un hombre de 48 años, y una camioneta Renault gris guiada por una mujer de 25. Como consecuencia del impacto, el conductor del rodado menor fue asistido por una ambulancia del servicio 107 y trasladado al nosocomio local, donde se constató que presentaba lesiones de carácter leve.

En el lugar trabajó personal de la Estación de Policía Comunal, mientras que la UFI N° 11 dispuso las actuaciones de rigor y la posterior restitución de los vehículos involucrados.