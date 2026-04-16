Conflicto vecinal en Fonavi dejó una mujer herida y un menor aprehendido

Pasado el mediodía, un conflicto vecinal en el barrio Fonavi 1 derivó en un hecho de violencia que dejó como saldo a una mujer con lesiones en la cabeza. Por causas que se investigan, la situación escaló hasta un enfrentamiento que requirió la intervención policial.

El presunto agresor, un menor de 16 años, fue aprehendido en el lugar por efectivos policiales. Tras cumplirse los recaudos legales correspondientes, el joven fue entregado a su progenitora, quedando el caso a disposición de la Justicia.