Alarma por una amenaza escrita en la Escuela Normal: activaron el protocolo y piden llevar tranquilidad

Una inscripción con un mensaje alarmante fue detectada en el baño de varones de la Escuela Secundaria N°4 de San Pedro, lo que motivó la rápida intervención de las autoridades educativas. El texto hacía alusión a un posible hecho violento, en sintonía con situaciones similares registradas en otras localidades. Frente a esto, la institución actuó de inmediato: se dejó constancia de lo ocurrido, se activaron los protocolos correspondientes, se dio aviso a los organismos competentes y se radicó la denuncia, aunque hasta el momento no se confirmó una amenaza concreta.

En este contexto, desde el Jardín de Infantes N°914 “Fray Cayetano José Rodríguez” difundieron un comunicado a las familias en el que informaron lo sucedido y llevaron tranquilidad. Indicaron que las clases continuarán con normalidad y que se están tomando todos los recaudos necesarios. Además, solicitaron a los padres que dialoguen con sus hijos sobre la responsabilidad, las consecuencias emocionales y las posibles implicancias legales de este tipo de mensajes. Desde el equipo directivo remarcaron que seguirán informando cualquier novedad y agradecieron el acompañamiento de la comunidad educativa.

comunicado oficial

“PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCION GENERAL DE CULTURA Y EDUCACION

DIRECCION DE NIVEL INICIAL

JARDÍN DE INFANTES N°914 “FRAY CAYETANO JOSE RODRIGUEZ”

Arzobispo Bottaro 995 San Pedro

[email protected]

San Pedro, 16 de abril de 2026.

Estimada comunidad educativa Jardín de Infantes N°914:

Nos comunicamos con ustedes para informarles que en el día de hoy se detectó, en el baño de varones de la Escuela Secundaria N°4, una inscripción con un mensaje inapropiado que hacía referencia a una posible situación de riesgo.

Ante este hecho, la institución activó de manera inmediata los protocolos correspondientes: se realizó el registro de lo sucedido y se dio intervención a las autoridades competentes, radicando la denuncia correspondiente.

Asimismo, consideramos importante aclarar que, hasta el momento, no se ha identificado una situación concreta que confirme la veracidad del mensaje. No obstante, y como corresponde en estos casos, se actúa con la máxima prudencia y compromiso, tomando todos los recaudos necesarios.

El día de mañana los/as estudiantes deberán ingresar en su horario habitual.

Les pedimos su colaboración para dialogar con sus hijos/as sobre responsabilidad, consecuencias emocionales y eventuales consecuencias legales de mensajes que puedan considerarse riesgosos para la comunidad.

Continuaremos informando ante cualquier novedad relevante.

Agradecemos, como siempre, su acompañamiento y confianza.

Equipo Directivo Jardín de Infantes N°914”