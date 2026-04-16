Detienen a un hombre por tenencia ilegal de arma tras un allanamiento en barrio Cruz Roja

En la mañana de hoy, personal de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro recibió una orden de allanamiento emitida por el Juzgado de Ejecución Penal de San Nicolás, con el objetivo de efectivizar la detención del morador de una vivienda ubicada en calle Cruz Roja.

El procedimiento fue llevado a cabo en horas de la misma mañana por efectivos del Grupo Táctico Operativo (GTO) en conjunto con personal de la Sub DDI, logrando la detención del sujeto buscado, un hombre de 34 años.

La causa por la cual se encontraba condenado data del año 2024 y está caratulada como tenencia ilegal de arma de fuego.

El detenido permanece alojado en la dependencia policial local, a la espera de la asignación de un cupo en una unidad carcelaria.