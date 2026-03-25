Nueva suba de nafta en YPF: la premium supera los $2.100 el litro

Este miércoles, la petrolera argentina YPF aplicó un nuevo aumento en sus combustibles, registrándose una variación del 8,5% en apenas ocho días. En algunos surtidores de la ciudad, así como en estaciones de la misma marca, todavía era posible conseguir nafta a $1.998, mientras que otras competidoras mantienen valores inferiores.

El ajuste también impactó en el combustible premium Infinia, cuyo litro comenzó la jornada a $2.127, lo que representa una brecha de poco más del 6% respecto a la nafta súper. Este incremento refleja la tendencia reciente de subas consecutivas en los precios de los combustibles a nivel nacional.