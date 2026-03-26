Clima: vuelve la inestabilidad y posibles lluvias intensas en la región

Un cambio sustancial de condiciones promete desarrollarse durante el transcurso del próximo viernes 27, con la llegada de un frente cálido al norte de Buenos Aires que advectará una masa de aire con mayor contenido de humedad y de temperatura, incrementando indefectiblemente el nivel de inestabilidad.

Este fenómeno, asociado a un proceso de ciclogénesis, podría provocar lluvias de variada intensidad. Según las proyecciones actuales, el sistema podría ubicarse entre el centro y norte de la provincia de Buenos Aires o desplazarse hacia el noreste, afectando también al sur del Litoral. Esta variabilidad influirá directamente en los acumulados, que se estiman entre 70 y 100 milímetros, con la posibilidad de registros superiores de manera puntual.

Si bien los modelos meteorológicos coinciden en la tendencia general, aún existen diferencias respecto a su evolución y ubicación final.

Para el fin de semana los pronósticos se vuelven menos certeros por el momento, si bien en líneas generales coinciden en que toda la zona de inestabilidad quedará concentrada sobre el norte de Buenos Aires, propiciando de a pulsos la formación de nuevas lluvias y tormentas.

En ese marco el sábado tiene mayor probabilidad de lluvias y tormentas sobre Buenos Aires, sobre todo en la primera mitad del día, mostrando intensidades variables bajo un cielo muy cubierto que acotará las temperaturas por debajo de 25 °C.

Para el domingo, es factible que se produzcan mayores ventanas de buen tiempo, con sol y ambiente muy pesado, y esto pueda disparar las máximas a valores de 28 °C o incluso 29 °C sobre el AMBA.