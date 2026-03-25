Baradero: la comisario Valeria Sosa dejaría la Jefatura Comunal

La comisario Valeria Sosa dejaría su cargo como jefa comunal de Baradero, según trascendió en las últimas horas. La funcionaria, que había asumido a mediados de 2025, habría solicitado su traslado por motivos que no fueron informados oficialmente.

De acuerdo a las primeras versiones, la salida se concretaría durante el transcurso del día, aunque hasta el momento no hubo confirmación formal ni detalles sobre quién la reemplazará en el cargo.