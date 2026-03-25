Canalweb San Pedro
PolicialesRegionales

Baradero: la comisario Valeria Sosa dejaría la Jefatura Comunal

Redacción CWSP

La comisario Valeria Sosa dejaría su cargo como jefa comunal de Baradero, según trascendió en las últimas horas. La funcionaria, que había asumido a mediados de 2025, habría solicitado su traslado por motivos que no fueron informados oficialmente.

De acuerdo a las primeras versiones, la salida se concretaría durante el transcurso del día, aunque hasta el momento no hubo confirmación formal ni detalles sobre quién la reemplazará en el cargo.