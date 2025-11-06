Paraná se consagró campeón del Torneo Clausura tras vencer a Independencia
En una final disputada bajo las luces nocturnas, Paraná Fútbol Club se quedó con el título del Torneo Clausura “Marcos Barlatay”, organizado por la Liga Deportiva Sampedrina, tras imponerse por 3 a 1 frente a Independencia Fútbol Club, en una nueva edición del clásico más antiguo de la ciudad. El encuentro se jugó ante un gran marco de público, y tuvo un inicio intenso con el gol tempranero de Juan Vellón para “La I”, aunque el “Albirrojo” reaccionó rápido y lo empató gracias a Eugenio Cardozo.
Con el correr de los minutos, Paraná se adueñó del partido y selló el triunfo antes del descanso con los tantos de Valentín Ramos y Franco Boaglio, asegurando así una merecida consagración. El equipo dirigido por Pablo Guereta alcanzó de esta manera el título número 25 de su historia y volverá a cruzarse con Independencia en la final anual, en busca de seguir agrandando su rica trayectoria en el fútbol sampedrino.