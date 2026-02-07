Nueva ola de calor en Buenos Aires: cuándo arranca y cuánto durará

El Servicio Meteorológico Nacional adelanta que el clima presenta un escenario de variaciones constantes donde la humedad y el sol cumplirán un rol clave en los próximos días.

La zona norte de la Provincia de Buenos Aires, atraviesa jornadas donde el ambiente cálido es el gran protagonista. Según los informes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el cielo se mantiene despejado en el inicio de este período y las temperaturas permanecen en niveles elevados, lo que exige atención constante de la población.

La previsión para la próxima semana indica que el aire caluroso persistirá durante varios días, aunque se esperan señales de cambio hacia la segunda mitad de la semana, con un alivio momentáneo en los registros térmicos.

El primer fin de semana del mes

Este sábado 7 de febrero se presenta caluroso, con cielo totalmente despejado. La temperatura mínima será de 17 grados y la máxima alcanzará los 32 grados.

Para el domingo 8 se mantendrán valores similares, con una mínima de 22 grados y una máxima de 31 grados. El cielo pasará de despejado a ligeramente nublado hacia la tarde o noche, sin probabilidad de precipitaciones.

Marcas en ascenso hacia la mitad de semana

El lunes 9 el cielo estará mayormente nublado durante toda la jornada, aunque la temperatura máxima volverá a llegar a los 31 grados. Se prevén ráfagas de viento del sector norte, con intensidades de entre 42 y 50 kilómetros por hora.

La tendencia ascendente continuará el martes 10, cuando se registre la temperatura más alta de la semana, con una mínima de 23 grados y una máxima de 33 grados, bajo un cielo parcialmente nublado.

El miércoles 11 las condiciones seguirán sofocantes, con una mínima de 24 grados y una máxima de 32 grados. El ambiente se sentirá pesado debido a la elevada humedad y la escasa circulación de viento durante las horas centrales del día.

Cómo seguirá el clima hacia el cierre de semana

El alivio llegará el jueves 12, con un descenso significativo de la temperatura máxima, que alcanzará solo los 27 grados. El cielo estará parcialmente nublado y la mínima será de 22 grados.

Para el viernes 13 se anticipa una mínima de 24 grados y una máxima de 29 grados, con cielo nublado, consolidando un cierre de semana con temperaturas más tolerables.

Consejos para transitar las jornadas cálidas

Ante la persistencia del calor, los especialistas recomiendan aumentar el consumo de agua sin esperar a sentir sed, evitar la exposición prolongada al sol —especialmente en las horas centrales del día— y prestar especial atención a bebés, niños, embarazadas y personas mayores.

También sugieren usar ropa liviana y de colores claros, reducir la actividad física intensa, permanecer en ambientes ventilados o climatizados y optar por una alimentación liviana, priorizando frutas y verduras. Se aconseja evitar comidas abundantes y bebidas con cafeína, alcohol o alto contenido de azúcar.

Fuente: Crónica