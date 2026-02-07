Controles: secuestran motos y autos por alcoholemia y faltas de documentación

Durante la madrugada de este martes se llevó a cabo un operativo de control vehicular e identificación de personas en distintos sectores de la ciudad. El procedimiento fue encabezado por el Jefe Comunal, Crio. Inspector Pereyra, junto a efectivos policiales a su cargo, con la colaboración de personal de la UTOI y del área de Tránsito municipal de San Pedro.

Como resultado de los controles, se procedió al secuestro de nueve motocicletas por falta de documentación obligatoria y por presentar escapes antirreglamentarios. Además, fueron retenidos tres automóviles cuyos conductores arrojaron resultado positivo en los test de alcoholemia y no contaban con la documentación correspondiente. En todos los casos intervino el Juzgado de Faltas local, que continuará con las actuaciones administrativas correspondientes.