Niño de siete años herido en explosión de aerosol continúa recuperándose en el Garrahan
Noah, el niño de siete años que sufrió graves lesiones, continúa internado en el Hospital de Pediatría Garrahan tras sufrir quemaduras graves en el 60% de su cuerpo debido a la explosión de un aerosol de pintura mientras tiraba basura cerca de su casa, en General Pueyrredón al 1800. Fue asistido inicialmente por personal del SAME y trasladado a la Guardia del Hospital Emilio Ruffa antes de ser derivado a un centro de mayor complejidad para su tratamiento.
Según se pudo establecer, el pequeño, por primera vez en una semana y media, abrió los ojos, un avance que genera esperanza en su recuperación. El niño será sometido a su tercer intervención quirúrgica en el Garrahan mientras sigue recibiendo cuidados especializados para superar las graves lesiones ocasionadas por el siniestro.