Provincia de Buenos Aires suma dos nuevas categorías al servicio POLAD
El Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires incorporó dos nuevas categorías al Servicio de Policía Adicional (POLAD), formalizando funciones específicas en la cobertura de eventos masivos y actualizando los aranceles correspondientes. La categoría 6 está destinada a quienes realicen tareas técnicas y profesionales, como manejo de drones o gestión de videovigilancia, mientras que la categoría 7 contempla especialistas en planificación estratégica, coordinación logística y conducción operativa.
Según la cartera que dirige Javier Alonso, estos cambios buscan responder a espectáculos, festivales, ferias y otras actividades de concurrencia masiva que requieren un abordaje operativo integral, más allá de la vigilancia convencional, incluyendo prevención de riesgos y gestión de contingencias. Con la nueva reglamentación, cualquier evento con más de 4.000 personas ya se considera masivo y puede requerir la contratación de los nuevos servicios POLAD.
Hasta ahora existían cinco categorías en el régimen POLAD, siendo la quinta la que cubría tareas vinculadas a espectáculos o reuniones públicas. La actualización de aranceles contempla que la categoría 5 se calcula según el haber básico del oficial, mientras que las nuevas categorías 6 y 7 aplican multiplicadores mayores, reflejando la mayor complejidad y especialización de estas funciones.