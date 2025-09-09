Ramallo: colectivo choca contra un caballo en la Autopista Ruta 9

Un colectivo Volvo de la empresa 20 de Junio, que circulaba por el km 221 de la Ruta 9 rumbo a la provincia de Córdoba, impactó contra un caballo, lo que provocó que la puerta de acceso al vehículo quedara obstruida y los 43 pasajeros a bordo no pudieran descender de inmediato.

Al lugar acudieron Bomberos Voluntarios de Villa Ramallo y personal de una ambulancia del Hospital Gomendio, quienes asistieron al chofer y a los pasajeros. Afortunadamente, no se registraron personas lesionadas, aunque el accidente generó daños materiales y el equino falleció debido al impacto. El siniestro no afectó la circulación de tránsito en la zona.