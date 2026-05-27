Niebla cubrió el puente Zárate-Brazo Largo y dejó imágenes impactantes

Una intensa niebla cubrió en las últimas horas el puente Zárate-Brazo Largo, generando escenas sorprendentes captadas desde drones. En las imágenes se observan apenas las torres y algunos tensores de la estructura, mientras gran parte del puente permanece oculta bajo un espeso manto blanco.

La baja visibilidad obligó a implementar restricciones y tránsito asistido en distintos sectores del corredor vial que une las provincias de Buenos Aires y Entre Ríos. Desde las autoridades recomendaron circular con extrema precaución debido a las complicadas condiciones climáticas.

El fenómeno se da en el marco de varios días consecutivos con presencia de nieblas y neblinas en gran parte de la región, favorecidas por la alta humedad y las bajas temperaturas registradas durante esta semana.