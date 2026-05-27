CICOP realizará un paro de 24 horas y organizará una jornada sanitaria en el hospital

La seccional San Pedro de la CICOP confirmó una nueva medida de fuerza para este jueves 28 de mayo en el sistema público de salud. El gremio reclama el pago de incrementos salariales adeudados y otros compromisos laborales que, según denunciaron, aún no fueron cumplidos. Entre los pedidos figuran diferencias salariales retroactivas, actualizaciones de escalas, bonificaciones y avances en concursos, recategorizaciones y condiciones de seguridad para los trabajadores.

En el marco de la protesta, los profesionales llevarán adelante una actividad abierta a la comunidad en el Hospital entre las 9:00 y las 11:00, donde brindarán controles gratuitos de presión arterial, glucemia, peso y talla, además de asesoramiento sobre alimentación saludable y orientación social. Desde el sindicato aclararon que durante el paro se mantendrán las guardias y la atención de urgencias y emergencias, y señalaron que la iniciativa busca continuar acompañando a la población mientras sostienen el reclamo por mejoras en el sistema de salud pública.