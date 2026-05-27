La dueña los descubrió y huyeron: terminaron loa 5 detenidos a pocas cuadras

En la tarde de ayer, personal del Grupo Táctico Motorizado (GTM) y de la Estación de Policía Comunal (EPC) de San Pedro aprehendió a cinco hombres de entre 21 y 30 años en inmediaciones de calle Lucio Mansilla al 1300.

Según informaron fuentes policiales, los sujetos habían ingresado momentos antes a una vivienda ubicada en la misma arteria, a la altura del 1600, con presuntos fines delictivos. Sin embargo, el hecho no llegó a concretarse debido a que la propietaria del domicilio logró advertir la situación, lo que provocó la fuga de los involucrados.

Tras un rápido operativo, los cinco masculinos fueron interceptados y trasladados a la dependencia policial, donde quedaron imputados por el delito de violación de domicilio, con intervención de la UFI N°7 en turno.