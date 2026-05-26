Nación elimina subsidios a pasajes gratuitos para personas con discapacidad en colectivos de larga distancia

El Gobierno nacional oficializó la eliminación del régimen de compensaciones económicas que recibían las empresas de transporte automotor de larga distancia por la entrega de pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, personas trasplantadas, pacientes en lista de espera y niños, niñas y adolescentes con cáncer.

La medida fue establecida mediante la resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este martes en el Boletín Oficial.

Según detalla la normativa, se deja sin efecto el sistema mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas por los boletos otorgados en el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.

Pese a la eliminación del subsidio estatal, el derecho al pasaje gratuito continúa vigente, por lo que las empresas de transporte deberán seguir garantizando los viajes contemplados por la legislación nacional.

La decisión genera preocupación en distintos sectores vinculados a la discapacidad y la salud, ante la posibilidad de que aumenten los conflictos para acceder a los pasajes gratuitos en servicios de larga distancia.