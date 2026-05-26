Pericias de Policía Científica de San Pedro fueron claves para detener en Zárate a uno de los prófugos del violento robo

El trabajo realizado por efectivos de Policía Científica San Pedro fue determinante para avanzar en la investigación del violento asalto ocurrido el pasado 3 de febrero en una vivienda de calles San Martín y Gomendio, propiedad de un reconocido comerciante de la ciudad. Las tareas de levantamiento de rastros papilares y distintas pericias efectuadas bajo la coordinación de la subcomisario Mariana Aguila permitieron obtener elementos fundamentales para identificar a los integrantes de la banda.

La investigación, desarrollada junto al personal de la SUB DDI San Pedro, permitió primero localizar el vehículo utilizado para llegar a la ciudad y escapar tras el robo, logrando posteriormente la detención del conductor en Zárate y el secuestro del automóvil. Con el avance de la causa fueron identificados y detenidos otros involucrados, entre ellos Esteban Manuel Ferreyra, quien permanecía prófugo y fue capturado este martes tras un enfrentamiento armado con efectivos de Prefectura Naval Argentina en el barrio Reysol de Zárate.

Fuentes policiales indicaron que Ferreyra era uno de los sospechosos más buscados en la causa por robo agravado y que al momento de su detención se encontraba armado junto a otros cuatro hombres a bordo de un Volkswagen Vento con pedido de secuestro activo. Además, uno de los acompañantes también era buscado por el homicidio del prefecto Nicolás Cañete.

Ferreyra es hijo del subsecretario de Seguridad municipal de Zárate, quien fue desafectado preventivamente de su cargo por el intendente Marcelo Matzkin luego de conocerse la detención.