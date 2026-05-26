Detuvieron al hijo del subsecretario de seguridad de Zárate: era buscado por un grave hecho ocurrido en San Pedro

Un violento operativo policial realizado este martes en Zárate terminó con cinco detenidos tras una persecución y tiroteo con efectivos de la Policía Bonaerense y Prefectura Naval Argentina. Entre los aprehendidos se encuentra Esteban Manuel Ferreyra, de 40 años, hijo del subsecretario de Seguridad del municipio.

Ferreyra tenía un pedido de captura activo emitido por la Justicia de San Pedro, donde era intensamente buscado por su presunta vinculación con un grave hecho delictivo ocurrido meses atrás ocurrido en propiedades de inmediaciones de Gomendio y San Martín. Su detención se produjo durante un procedimiento en el que también fueron secuestradas armas de fuego, municiones y vehículos robados.

Según trascendió, los sospechosos se movilizaban en un Volkswagen Vento con pedido de secuestro y patente adulterada. Durante el operativo se registraron varios intercambios de disparos y uno de los acusados intentó escapar por los techos de viviendas vecinas antes de ser reducido.

Tras conocerse la detención, el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, confirmó la desafectación preventiva del subsecretario de Seguridad mientras avanza la investigación.