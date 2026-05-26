Camionetas impactaron contra dos equinos en ruta 9 y uno de ellos murió

Dos camionetas protagonizaron distintos siniestros viales durante la noche del lunes en el kilómetro 200 de la ruta nacional 9, a la altura de Ramallo, luego de impactar contra equinos sueltos sobre la calzada.

El primero de los hechos ocurrió sobre la mano Rosario – Buenos Aires, donde una Volkswagen Amarok gris chocó contra un caballo de mediano porte. En el vehículo viajaban dos personas oriundas de San Lorenzo, provincia de Santa Fe.

Minutos más tarde, otra camioneta Volkswagen Amarok, ocupada por dos personas de la ciudad de Zárate, que circulaba en sentido Buenos Aires – Rosario, impactó contra otro equino.

Tras el hecho, personal de Bomberos Voluntarios trabajó en el lugar para retirar de la cinta asfáltica al animal fallecido, permitiendo normalizar el tránsito en la zona. El otro equino no pudo ser hallado.

También intervinieron efectivos de Patrulla Rural y del Destacamento Vial. Según informó la policía, no se registraron personas lesionadas.