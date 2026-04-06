Movimiento portuario: ingreso de buque cerealero y draga en espera de tareas

Durante la mañana del 5 de abril de 2026 se registró actividad en el sector del muelle elevador con el arribo del buque Navi Lyra, de bandera liberiana y 178,41 metros de eslora, procedente de San Nicolás. La embarcación transporta aproximadamente 33.000 toneladas de trigo, con destino final hacia Brasil, consolidando la operatoria exportadora de la región.

En tanto, en la rada operativa permanece fondeada la draga Pancho, de bandera de Luxemburgo y 27,53 metros de eslora. Según se informó, la unidad se encuentra a la espera de instrucciones para iniciar tareas de dragado, fundamentales para el mantenimiento de la navegabilidad en el puerto.