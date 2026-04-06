Daño y robo en barrio Los Aromos: tras violento ingreso a una vivienda

Un hecho de inseguridad se registró durante la madrugada en una vivienda ubicada en la intersección de Berutti y Rivadavia, en el barrio Los Aromos. Alrededor de las 04:00, dos delincuentes encapuchados arrancaron la reja de una de las aberturas para lograr ingresar al domicilio.

Ya en el interior, sorprendieron al propietario mientras dormía y sustrajeron diversas pertenencias antes de darse a la fuga. El episodio es materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan dar con los responsables.