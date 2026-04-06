Detienen a un hombre mientras intentaba ocultar una moto robada

En horas de la mañana de ayer, personal policial concretó la aprehensión de un hombre de 34 años en la intersección de Ayacucho y Cruz Roja, luego de ser sorprendido intentando ocultar una motocicleta de 110 cc que había sido sustraída instantes antes.

Según se informó, el rodado había sido robado tras forzar el portón de una vivienda ubicada en calle Balcarce al 1000, propiedad de una mujer de 34 años. El aprehendido, reconocido en el ámbito delictivo, fue trasladado a la dependencia policial imputado por robo agravado por efracción, quedando a disposición de la UFI N° 11 de San Pedro.