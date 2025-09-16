Aprehendido por sustraer plantas del acceso a la ciudad

En las últimas horas, personal policial intervino a raíz de una alerta del sistema de monitoreo que detectó una situación sospechosa en la avenida Kennedy, entre Bartolomé Mitre y la rotonda de acceso a San Pedro.

En el lugar, los efectivos procedieron a la aprehensión de un hombre de 38 años que había sustraído pequeñas plantas ornamentales del cantero central. Al momento de la detención se le secuestraron los ejemplares y un arma blanca que habría utilizado para cometer el hecho.

La Fiscalía local dispuso la notificación de la causa, mientras que el detenido quedó alojado en los calabozos de la dependencia policial.