Martín Santachita asumió como nuevo presidente del Club Mitre

El Club Mitre realizó su Asamblea General Ordinaria, en la cual se llevó a cabo la lectura de la Memoria y Balance Nº 77, correspondiente al período comprendido entre el 1 de octubre de 2023 y el 30 de septiembre de 2024, y se concretó la renovación de autoridades según lo establecido en el Orden del Día.

En el encuentro, Martín Ricardo Santachita asumió como nuevo presidente de la institución, acompañado por Marcos Gonzalo como vicepresidente. La nueva Comisión Directiva quedó conformada de la siguiente manera:

Secretaria: María Victoria Korencan

María Victoria Korencan Prosecretaria: Soledad Berón

Soledad Berón Tesorero: Federico Dubini

Federico Dubini Protesorero: Hugo Hernández

Vocales: Pablo Sallustio, Marcelo Cordara, Fernando Signo, Marcos Oliveto, Ariel Adrover, Valeria Pallavicini, Aníbal Villalón, Natalia Grau, Mariano Fernández, Mariano Cannoni, Cristian Sánchez y Andrés Morales.

Revisores de Cuentas: Walter Sánchez, Augusto Balladoris y Mauricio Barros.

Desde la institución destacaron el compromiso y la continuidad del trabajo en equipo de cara a una nueva etapa que busca fortalecer el crecimiento deportivo y social del club.