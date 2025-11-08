Baradero: violento robo en la vivienda del empresario Ricardo “Picky” Schlegel

Un violento robo se registró en la noche del viernes en una vivienda ubicada en San Martín al 400, perteneciente al reconocido empresario baraderense Ricardo “Picky” Schlegel. Cuatro delincuentes ingresaron al domicilio mientras la familia se encontraba en el living mirando televisión, irrumpiendo por la fuerza tras romper uno de los vidrios y sorprendiendo a las víctimas.

Según informó el secretario de Seguridad, Gabriel Fontanari, en diálogo con Tu Radio, “los delincuentes ingresaron usando guantes y permanecieron bastante tiempo en el interior, revolviendo y buscando cosas. Les pedían dólares”. Durante el asalto, sustrajeron distintos objetos personales y los teléfonos celulares, lo que impidió a la familia pedir ayuda de inmediato. “Cuando Schlegel logra desatarse, sale a pedir auxilio. En ese momento, un móvil policial que estaba en recorrida interviene y luego los teléfonos fueron hallados tirados frente a la casa”, añadió Fontanari.

La investigación continúa en curso con el análisis de cámaras de seguridad privadas y municipales para identificar a los autores del hecho.