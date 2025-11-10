Cuatro aprehendidos: por disturbios en estado de ebriedad y un joven detenido tras intentar robar una batería de auto

Durante las últimas horas, el personal policial de San Pedro intervino en distintos hechos ocurridos entre el 9 y el 10 de noviembre, que derivaron en la aprehensión de varias personas por disturbios en la vía pública y un intento de robo.

En primer lugar, en horas de la madrugada, efectivos policiales procedieron a la aprehensión de dos jóvenes de 24 y 18 años en calle Doctor Ruffa al 800, quienes se encontraban alterando el orden público en estado de ebriedad. Por el hecho tomó intervención el Juzgado de Paz local.

Más tarde, en otro procedimiento, personal policial detuvo a un hombre de 33 años que ocasionaba disturbios en la vía pública en calle Pedro Simonino y Ansaloni, también bajo los efectos del alcohol. En este caso intervino el Juzgado de Paz de San Pedro.

Finalmente, en calle Casella y Simón Salada, vecinos lograron retener a un joven de 24 años que intentó sustraer la batería de un automóvil Fiat 147, propiedad de un hombre de 40 años. El sospechoso había dañado los cables de alimentación, aunque no logró concretar el robo. El sujeto fue entregado a la policía, y la causa quedó a cargo de la Fiscalía local.