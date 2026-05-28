Marcela Cuñer fue presentada como nueva Directora de Turismo

El intendente Cecilio Salazar presentó este miércoles a Marcela Cuñer como nueva directora de Turismo del Municipio, cargo que asumirá oficialmente el próximo 1° de junio dentro de la Secretaría de Desarrollo Económico. Desde el Ejecutivo destacaron que su incorporación apunta a fortalecer un área considerada estratégica para el crecimiento de la ciudad.

Durante la presentación, Cuñer dio a conocer algunos lineamientos de “San Pedro 360°”, un plan orientado a integrar turismo, naturaleza, cultura, gastronomía y producción local mediante propuestas más organizadas, herramientas digitales y una mayor articulación con prestadores turísticos.

El proyecto contempla además el desarrollo de circuitos vinculados al río Paraná, actividades de aventura, turismo religioso y recorridos urbanos, junto con nuevas herramientas tecnológicas para mejorar la información y promoción del destino durante todo el año.