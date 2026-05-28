Subsidios para garrafas: quiénes pueden acceder y cómo anotarse

La Secretaría de Energía informó que continúa vigente el subsidio para hogares ubicados en zonas frías y sin acceso a la red de gas natural, con el objetivo de aliviar el costo de compra de garrafas durante el invierno. El beneficio contempla una bonificación mensual de $9.593 por unidad.

El esquema prevé la entrega subsidiada de dos garrafas por mes durante la temporada invernal y una durante el verano. Actualmente, una garrafa de 10 kilos tiene un valor que oscila entre los $30.000 y $35.000, por lo que la asistencia representa un importante alivio económico para miles de familias.

Según se informó oficialmente, el nuevo sistema reemplazó al ex Programa Hogar y funciona mediante la devolución inmediata del dinero al momento de la compra, utilizando las billeteras virtuales BNA+ y Modo, además de bancos adheridos a esa plataforma.

Desde el Gobierno aclararon que quienes ya estaban inscriptos en el Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no necesitan volver a realizar el trámite. En cambio, los usuarios de garrafas y quienes cobraban el ex Programa Hogar sí deberán registrarse nuevamente para continuar recibiendo la asistencia estatal.