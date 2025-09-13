Madrugada accidentada: dos jóvenes en moto chocaron contra un auto estacionado

En las primeras horas de este sábado, personal policial acudió a la intersección de Av. 11 de Septiembre y Av. España tras un llamado al 911 que alertaba sobre un accidente de tránsito.

Por causas que se tratan de establecer, una motocicleta Honda Titan 150 cc conducida por una joven de 19 años, que circulaba junto a una amiga de 20, impactó contra un automóvil Volkswagen Gol color gris que se encontraba estacionado correctamente.

Ambas ocupantes del rodado menor fueron asistidas en el lugar y trasladadas por el SAME y el servicio 107 al Hospital local, donde recibieron atención médica por lesiones leves y fueron dadas de alta poco después.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica y se iniciaron actuaciones en la UFI N°7. Además, se labraron las diligencias correspondientes por los daños materiales, quedando la resolución a cargo de las compañías aseguradoras.