Detuvieron a dos jóvenes con frondosos antecedentes tras un violento intento de robo

Ayer por la tarde, personal de la Comisaría y del Destacamento de Río Tala acudió de urgencia a Ruta 1001 y acceso a la localidad, tras un alerta radial que daba cuenta de un violento intento de robo.

En el lugar se logró la aprehensión de dos hombres de entre 23 y 25 años, ambos con frondosos antecedentes penales, quienes minutos antes habían intentado sustraer una motocicleta y pertenencias a una mujer de 52 años, a la que también agredieron físicamente.

Los efectivos procedieron al secuestro de una moto 110 cc color roja utilizada en el ilícito. La víctima sufrió lesiones leves y recibió asistencia médica.

La UFI N°7, a cargo del Dr. Servando Díaz, avaló el procedimiento, mientras que los aprehendidos quedaron alojados en la Comisaría local a disposición de la Justicia.

