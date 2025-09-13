Choque entre dos motos dejó tres heridos en Av. 11 de Septiembre y Balcarce

En la tarde de ayer, un accidente de tránsito movilizó a personal policial y de emergencias en la intersección de Av. 11 de Septiembre y Balcarce.

Por motivos que se investigan, una motocicleta Gilera Smash 150 cc, conducida por una joven de 23 años que iba acompañada por un hombre de 22, impactó contra una Guerrero Trip 110 guiada por un hombre de 68 años.

Ambos conductores fueron trasladados por el SAME y el servicio 107 al Hospital local con lesiones leves por traumatismo de cráneo, sin riesgo de vida salvo complicaciones. En el lugar trabajaron Policía Científica y la UFI N°7 para establecer las causas y formalizar las actuaciones de rigor.