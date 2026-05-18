Los salarios subieron 3,4% en marzo, pero los trabajadores registrados siguen perdiendo contra la inflación

Según informó el Indec, los salarios registraron en marzo de 2026 un incremento del 3,4% respecto al mes anterior, igualando el índice de inflación del mismo período.

De acuerdo al informe oficial, la suba mensual estuvo impulsada por aumentos del 2,1% en el sector privado registrado, 5% en el sector público y 4,7% en el sector privado no registrado.

En la comparación interanual, los salarios acumularon una suba del 36,4%, mientras que en el primer trimestre del año el incremento acumulado fue del 8,6%.

Sin embargo, el informe señala que los salarios registrados continúan perdiendo frente a la inflación acumulada de 2026, ya que entre enero y marzo los precios aumentaron 9,2%, por encima del crecimiento salarial del período.