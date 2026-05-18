Motociclista sufrió graves lesiones tras chocar con un utilitario en Fray Cayetano Rodríguez

Un motociclista de 30 años resultó gravemente herido este martes luego de protagonizar un accidente de tránsito en calle Fray Cayetano Rodríguez al 1000, en la ciudad de San Pedro.

Según informaron fuentes policiales, personal de la comisaría acudió al lugar tras un llamado al sistema de emergencias 107. Por causas que son materia de investigación, colisionaron una motocicleta de 250 cc y un utilitario conducido por un hombre de 35 años.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del rodado menor fue trasladado de urgencia al Hospital local, donde los médicos constataron que presentaba fractura de fémur, fracturas en algunos dedos de la mano y hundimiento de cráneo. A pesar de la gravedad de las lesiones, se encuentra fuera de peligro.

La causa quedó en manos de la UFI N° 7 de San Pedro, que interviene para determinar las circunstancias en las que se produjo el siniestro.