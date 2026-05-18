Despiste en el acceso a Río Tala: dos personas fueron hospitalizadas y el vehículo quedó secuestrado

Personal policial acudió a la intersección de Juan de Garay y Ruta 1001, en el acceso a Río Tala, tras un llamado al 911 que alertó sobre el despiste de un automóvil.

Al llegar al lugar, los efectivos constataron que se trataba de un Ford Focus en el que se desplazaban un hombre de 46 años y una mujer de 42, quienes se encontraban en aparente estado de ebriedad.

Una ambulancia municipal se hizo presente en el lugar y trasladó a ambos ocupantes al Hospital local. El conductor se negó a recibir asistencia médica, mientras que la acompañante sufrió una lesión leve en la frente.

La causa quedó en manos de la UFI N° 7 de San Pedro, que dispuso el secuestro del vehículo y su remisión al Juzgado de Faltas de San Pedro.