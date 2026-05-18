La provincia avanza con un proyecto para regular el trabajo en aplicaciones

El gobierno de la provincia de Buenos Aires impulsa un proyecto de ley para regular la actividad de los trabajadores de plataformas digitales, como repartidores y conductores de apps. La iniciativa busca establecer derechos, mejorar las condiciones laborales y crear un registro provincial específico para el sector.

Entre las medidas previstas se incluyen seguros obligatorios, asistencia médica, controles sobre las empresas, espacios de descanso y una aplicación oficial con botón de pánico. Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense señalaron que el objetivo es brindar mayor protección a quienes actualmente trabajan en condiciones de informalidad.