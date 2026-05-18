IOMA inició la campaña de vacunación antigripal 2026 con cobertura gratuita para grupos de riesgo

El Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) informó el inicio de la Campaña de Vacunación Antigripal 2026 destinada a afiliadas y afiliados de toda la provincia de Buenos Aires.

Según se indicó, la vacuna ya se encuentra disponible en farmacias adheridas, policonsultorios y distintos puntos fijos de vacunación. Además, durante jornadas especiales, también podrá aplicarse en las Casas de la Provincia.

Desde la obra social remarcaron que la campaña cuenta con cobertura del 100% para las personas incluidas dentro de los grupos de riesgo, con el objetivo de reforzar la prevención de enfermedades respiratorias ante la llegada de la temporada invernal.

En San Pedro, las farmacias adheridas informadas para la aplicación de la vacuna son: