Apelación frena el desalojo de las 25 viviendas de Río Tala y deberá resolver la justicia

El proceso de desalojo de las 25 viviendas ocupadas en Río Tala quedó momentáneamente suspendido luego de que la Defensoría Oficial, a cargo del defensor Joaquín Castro, presentara un recurso de apelación ante la Justicia. El planteo sostiene que la medida fue ordenada sin respetar el protocolo vigente para ocupaciones masivas, que establece una serie de pasos previos antes de avanzar con un desalojo, especialmente cuando se trata de grupos numerosos en situación de vulnerabilidad.

Según el planteo de la defensa, en el lugar residen mayoritariamente mujeres y niños, por lo que se cuestiona que no se hayan realizado informes sociales, relevamientos ni intervenciones de organismos estatales vinculados a la asistencia social y la vivienda antes de solicitar la restitución de los inmuebles. También se señaló que deberían haber participado áreas como Desarrollo Humano municipal o la Subsecretaría de Tierras, para evaluar la situación de las familias. Ahora será la Cámara de Apelaciones la que deberá analizar el recurso presentado y definir si el desalojo continúa o si se revisa la medida.